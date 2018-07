SÃO PAULO – Uma semana depois de ser vazado na loja canadense da Amazon, com pré-venda anunciada para março, o controle remoto dedicado para o Xbox One foi oficializado pela Microsoft. Segundo a fabricante, o dispositivo custará US$ 25 e estará disponível no mundo todo na primeira semana de março.

Segundo o que Microsoft informou, o controle terá comandos de volume, navegação e playback, dando suporte ao sistema de entretenimento (e não apenas de jogo) que o Xbox One aspira ser. Além disso, o controle terá iluminação própria, com luzes que se acendem assim que você toca ele.

Outras características do produto são um botão que direciona o usuário diretamente para a função TV do aparelho, utilizando o Kinect como receptor dos sinais infravermelhos. Procurada, a Microsoft Brasil ainda não informou o preço do controle remoto por aqui.