SÃO PAULO – O Windows XP teve seu suporte encerrado na última terça-feira, 8, mas a campanha da Microsoft para que seus usuários atualizem seus sistemas e deixem a plataforma com a área de trabalho vinda do reino dos Teletubbies para trás. Depois de avisos, mensagens de conscientização e até uma carta de despedida, a equipe da empresa de Bill Gates resolveu apelar e criou um jogo extremamente viciante: Escape from XP (clique para jogar).

Jogável em qualquer navegador (a equipe do Link o testou no Chrome e no Firefox), o game coloca o usuário na pele de um resistente homem armado com uma metralhadora em uma terra em que muita gente já fugiu para os sistemas mais novos.

"Tente ficar vivo no Windows XP. Boa sorte", é o que o jogo parece dizer.

Como um clássico jogo de plataforma de tiro (como o bom e velho “Contra”), Escape from XP tem inimigos (isto é, símbolos do sistema ultrapassado, como ícones de lixeira, do Internet Explorer 6 e até mesmo o clip-assistente do Office) que pululam de quase todos os lados da tela e a função é apenas uma só: se manter vivo o máximo de tempo o possível e tentar matar os problemas que podem acometer o sistema do XP.

A equipe do Link bem que tentou, mas não conseguiu durar muito tempo no jogo. Ao final, o game dá uma mensagem ao jogador: “parabéns, você foi um bravo soldado. Nós te daremos uma chance de dizer o último adeus ao XP”.

Ao clicar em um botão de destruição oferecido pelo jogo, o sistema diz que “a batalha acabou”, e que é hora de seguir em frente, com a empresa continuando a te dar suporte na “nova internet” — um aviso que faz lembrar o quanto o XP é velho (ele já pode ser considerado um adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro, vale dizer).