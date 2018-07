Empresa pagará até US$ 150 mil para quem ajudar a identificar e corrigir falhas de segurança em seus softwares

BOSTON- A Microsoft pretende recrutar especialistas em computadores (geeks) como parte dos esforços para se proteger de ataques a computadores pessoais com Windows, oferecendo recompensas de até US$ 150 mil para quem ajudar a identificar e corrigir as principais falhas de segurança em seu software.

A Microsoft lançou o programa de recompensas na quarta-feira, 19, um dos mais generosos da indústria de alta tecnologia até hoje, enquanto procura maneiras de prevenir ataques sofisticados de subverter novas tecnologias de segurança que introduziu nas versões mais recentes do sistema operacional Windows.

O programa é aberto para especialistas em informática, incluindo até jovens de 14 anos, embora menores precisem da permissão de seus pais. Moradores de países sob sanções dos EUA, como Cuba, Irã, Coréia do Norte, Sudão e Síria, são banidos do programa.

