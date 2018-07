Depois de fazer oferta por iPads, empresa quer promover smartphones com Windows Phone nos EUA e no Canadá

SÃO PAULO – A Microsoft parece querer mesmo apostar no mercado mobile, e de maneira agressiva.

Na sexta-feira, 27, a empresa anunciou uma promoção em sua loja online nos Estados Unidos e no Canadá, na qual oferece no mínimo 200 dólares para os donos de iPhones 4, 4S e 5 que quiserem trocar seus aparelhos por smartphones com Windows Phone ou outros produtos da empresa.

A estratégia não é nova: há duas semanas, a empresa adotou o mesmo expediente em relação aos tablets, oferecendo no mínimo US$ 200 para donos de iPads 2, 3 ou 4, como parte da promoção dos novos modelos do Surface.

A promoção, que vai até o dia 3 de novembro, surge na mesma semana em que aumentaram as expectativas em torno do próximo lançamento da Nokia, que deverá ter no mínimo seis aparelhos novos – um deles sendo um smartphone de cerca de 6 polegadas – de acordo com o site The Verge.