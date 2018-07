Coleta de dados do Xbox One é questionada depois de empresa ser listada entre as monitoradas pelo governo dos EUA

SÃO PAULO – O que era para ser um avanço na experiência de jogar, agora soa como uma assustadora ferramenta de vigilância. Os novos recursos do sensor de movimentos Kinect, parte do console Xbox One, da Microsoft, estão deixando usuários preocupados agora que a empresa foi incluída entre as empresas cujos dados o governo norte-americano têm monitorado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A Microsoft garantiu nesta quinta-feira, 6, que não há motivo para preocupação e explicou que o aparelho pode ser personalizado para não ver ou coletar dados. Entretanto, o usuário precisa mexer nas configurações. O “default” (padrão) do Kinect é registrar os dados.

Quando anunciou o novo videogame Xbox, a Microsoft destacou as novas funções que poderiam ser realizadas pelo sensor de movimentos Kinect. Entre elas, está a mudança entre jogos, filmes, navegação pela internet e televisão apenas com comandos de voz. O usuário também pode ligar o console dizendo apenas “Xbox On” porque o Kinect fica conectado permanentemente, escutando o tempo inteiro o que é dito no ambiente.

A Microsoft declarou também que o novo Kinect pode ler seu ritmo cardíaco enquanto você faz atividades físicas, reconhecer vozes e rostos de pessoas diferentes, identificar expressões faciais e monitorar respostas emotivas.

A empresa disse também que o Kinect capta essas informações, mas não grava nem envia para nenhum lugar. Como exemplo, disse que usuários podem conversar na frente do sensor sem temer que essa conversa está sendo documentada.

Sobre o acesso do governo aos dados de seus clientes, a Microsoft disse que não participou voluntariamente de nenhuma coleta e que apenas cumpre “ordens de solicitações sobre contas ou identificadores específicos”.

O novo Xbox One com Kinect será lançado ainda este ano.