Nova tela inicial é adaptada aos tablets e se assemelha ao Windows Phone 7. FOTO: REPRODUÇÃO/ALL THINGS DIGITAL

A Microsoft ofereceu nesta quarta-feira, 1, na Califórnia uma antecipação de como será a próxima versão de seu sistema operacional Windows, que está sendo desenvolvido para concorrer no mercado dos tablets.

O novo software pretende adaptar o entorno tradicional do Windows a um sistema de telas touchscreen, aplicativos e menus dinâmicos, para o que tomará como referência a estética e a funcionalidade de sua versão atual para telefones celulares Windows Phone 7.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O herdeiro do Windows 7, denominado extraoficialmente Windows 8, foi apresentado brevemente nesta quarta-feira durante a conferência “D9: All Things Digital” (clique para assistir), que está sendo realizada esta semana em Rancho Palos Verdes, no sul da Califórnia. Na feira de computação Computex, em Taiwan, executivos da Microsoft mostraram uma página inicial que se assemelha ao mais recente sistema operacional da Microsoft para celulares, com “pastilhas” ativas manipuladas por movimentos dos dedos sobre a tela.

“O fato de já terem se passado um ou dois anos da chegada do iPad não importa de fato. Há muita infraestrutura já instalada,” disse Adrian Crisan, diretor de engenharia da divisão VAIO e de aparelhos móveis da Sony nos Estados Unidos, a jornalistas em Taipei, na quinta-feira.

Steven Sinofsky, presidente da divisão Windows da Microsoft, assegurou que o próximo Windows servirá tanto para o entorno habitual de escritórios, para mouse e teclado, como para dispositivos mais móveis.

A primeira demonstração do Windows em teste para um tablet, que para funcionar precisa estar conectado a um computador convencional, correu a cargo de Julie Larson-Green, vice-presidente do Windows Experience.

À primeira vista, o novo sistema operacional supõe uma mudança drástica com relação a seus antecessores, a maior remodelação deste sistema operacional desde o Windows 95, há quase 16 anos.

Entre outros aspectos, o próximo Windows carece dos tradicionais comandos de inicialização na parte inferior da tela e os substitui por um menu oculto que aparece em uma das laterais, enquanto os diversos programas são mostrados visualmente como se fossem aplicativos.

“É um Windows completo”, disse Julie Larsson-Green, que reconheceu que a estética foi inspirada no sistema operacional para celulares, embora tenha sido ajustado para “aproveitar o espaço que oferece uma tela maior”.

O software permitirá a realização de tarefas simultâneas e combinar dois programas para ver duas aplicações ao mesmo tempo.

A previsão é que o novo Windows seja lançado em 2012, enquanto mais detalhes serão fornecidos na conferência que a Microsoft organizará em setembro na Califórnia.

/ EFE E REUTERS