A Microsoft vai presentear seus mais de 90 mil funcionários com um smartphone rodando Windows Phone 7. A notícia veio a público primeiro pelo Twitter de um funcionário da empresa, e depois foi confirmada péla Microsoft.

Não se sabe quais aparelhos seriam dados aos funcionários, mas eles devem receber os celulares antes do lançamento oficial do novo sistema operacional da Microsoft para smartphones. A decisão é mais do que gentileza ou caridade: espalhando os aparelhos entre os funcionários, a Microsoft torna-os uma espécie de ‘beta-testers’ do Windows Phone 7.

A Apple fez o mesmo quando lançou seu primeiro modelo de iPhone, em 2007.