Mike Blake/ Reuters Microsoft quer que funcionários evitem viagens desnecessárias para campus de Washington.

Após a Apple pedir aos seus empregados do Vale do Silício para trabalharem de casa, a Microsoft e a Nintendo também anunciaram que vão adotar a mesma estratégia. Por meio de comunicados, as duas gigantes pediram aos seus colaboradores da costa oeste dos Estados Unidos que priorizem o home office, para evitar os riscos de contágio pelo novo coronavírus.

Segundo informações do site americano Gamers Industry, a Microsoft pediu aos seus funcionários que evitem viagens desnecessárias para os campi da empresa em Puget Sound, no estado de Washington, e na cidade de São Francisco. Funcionários desses locais, considerados como áreas de risco, foram autorizados a trabalhar de casa.

A Nintendo também seguiu a mesma linha da empresa fundada por Bill Gates. A gigante dos games pediu a todos os seus funcionários da costa oeste, principalmente dos estados de Washington e Califórnia, que adotem o trabalho remoto até que a situação esteja mais calma.

Apesar de ter sido anunciada apenas agora, a medida de prevenção já era algo esperado nos bastidores da Microsoft. Recentemente, a empresa informou que já estima perdas devido ao novo coronavírus na sua divisão de Windows e computadores pessoais. Nesse cenário, o alto escalão já se prepara para um crescimento abaixo do esperado, além de possíveis perdas.

Suas baixas expectativas vão de encontro com as fracas estimativas da Apple. Em nota, a empresa da maçã já informou que não vai conseguir alcançar suas projeções, já que falhas na cadeia de fornecimento da China, junto com a demanda cada vez mais baixa no país asiático, devem prejudicar as receitas da empresa.

Vale destacar que apenas na região do estado de Washington, no último sábado, 7, foram registradas 15 mortes e 71 infecções pelo novo coronavírus, uma das taxas mais altas dos EUA. Nesse cenário de caos, a Gates Foundation, de Bill Gates, anunciou que doou mais US$ 20 milhões para custear um projeto que visa criar um teste doméstico, capaz de detectar o covid-19.