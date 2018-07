A Nokia e a Microsoft apresentaram, na quarta-feira, 5, o primeiro resultado da colaboração das empresas em software voltada para quebrar o domínio do BlackBerry, da Research in Motion, na prestação de serviços sem fio a empresas.

A Nokia e a Microsoft, que já rivalizaram no negócio de telefonia móvel, anunciaram o acordo em agosto do ano passado. As companhias esperam oferecer os telefones Nokia com o pacote Office da Microsoft até o final deste ano.

As empresas apresentaram o programa Communicator Mobile, que permite aos usuários verem a disponibilidade de seus colegas e se comunicarem por meio de mensagens instantâneas, email, mensagens de texto ou ligação telefônica.

Os nomes e status das pessoas são adicionados diretamente ao aplicativo de contatos do aparelho. Proprietários dos celulares Nokia E52 e E72 podem fazer o download do programa a partir desta quarta-feira na loja Ovi, da Nokia.