Brian Snyder/Reuters Com foguetes Starlink, a Microsoft quer suprir a demanda de banda larga para seus serviços de nuvem, que tiveram demanda aumentada durante a quarentena

A Microsoft disse nesta terça-feira, 20, que está fazendo parceria com SpaceX, comandada pelo bilionário Elon Musk, e outros grupos para expandir sua plataforma de computação em nuvem para o espaço.

A parceria permitirá à Microsoft conectar sua plataforma de computação em nuvem Azure à rede da SpaceX de satélites em órbita, oferecendo à empresa de software uma vantagem na batalha contra a rival Amazon.

Os serviços de computação em nuvem tiveram um aumento de demanda este ano, à medida que mais companhias usam esse tipo de serviço para adaptar o trabalho remoto, devido à pandemia de covid-19.

A Microsoft testou nos últimos meses a plataforma Azure com satélites no espaço e, em setembro, revelou o produto Azure Space. Os serviços incluem “previsão e rastreamento de desastres, maior visibilidade de cadeias de suprimentos e da atividade econômica e muitos outros”, disse a empresa.

“Onde fizer sentido, trabalharemos com vocês, vendendo conjuntamente para novas empresas e clientes futuros e, basicamente, trazendo o poder da conectividade Starlink para a infraestrutura do Azure”, disse Gwynne Shotwell, presidente da SpaceX, a Tom Keane, vice-presidente corporativo da Azure Global.

A SpaceX, conhecida por seus foguetes reutilizáveis e cápsula de astronautas, está aumentando a produção de satélites para Starlink, uma constelação crescente de centenas de satélites de transmissão de internet que Musk espera gerar receita suficiente para ajudar a financiar os objetivos de exploração espacial da companhia.

No início deste mês, a SpaceX ganhou um contrato de US$ 149 milhões para construir satélites de rastreamento de mísseis para o Pentágono, seu primeiro contrato governamental para construir equipamentos do tipo.