Microsoft e Yahoo aguardam aprovação de parceria comercial

As agências de marketing e publicidade estão de olho no acordo entre a Microsoft e o Yahoo, que querem promover uma parceria em anúncio online entre as duas empresas. Para isso acontecer, será necessária a aprovação da agência reguladora antitruste dos Estados Unidos.

19/10/2009 | 18h57

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo