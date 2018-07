Leia mais sobre anúncios em mecanismos de busca:

• Anúncio só para quem tem algum interesse

• Campanha exige monitoramento

A ideia é unir a tecnologia de busca da Microsoft (ou seja, o motor de busca do Bing) e o potencial e experiência publicitária do Yahoo!. Juntas, as empresas terão 28% da fatia do mercado de buscadores dos EUA, se tornando o segundo maior serviço atrás do Google.

Na manhã desta quarta, Steve Ballmer, o CEO da Microsoft, declarou ao The New York Times que através dessa parceria com o Yahoo, “criaremos mais inovação na busca, mais valor para anunciantes e daremos opções reais de escolha ao consumidor num mercado que é atualmente dominado por uma só empresa”.

Vem aí a versão Y! + Microsoft do Adsense?