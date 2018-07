Quem passou pelas ruas de Redmond, em Washington, na sexta-feira, 10, se deparou com algo estranho. Funcionários da Microsoft andavam lamentando a morte de alguém – não do chefe, mas do iPhone e do Blackberry. O cortejo teve direito até a coreografia de “Thriller”, do Michael Jackson:

A parada fez parte da campanha de lançamento do Windows Phone 7, o novo sistema operacional para celulares, chamado pela Microsoft de ‘iPhone Killer’.O Techcrunch faz piada: “eles nem mesmo esperaram a imprensa para fazer isso”.

Outro fato curioso: na parada não havia nenhum Android sendo enterrado. Aliás, as fotos do evento registradas e postadas no Flickr por um funcionário da Microsoft foram tiradas… com um HTC Evo 4G, que roda Android.

(fotos: Flickr/Trioculus)