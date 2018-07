A Microsoft conseguiu prejudicar um dos serviços mais populares deles no Brasil, o Windows Live Messenger (que todo mundo ainda chama de MSN). Eles fecharam o Webmessenger, o site para acessar o MSN direto no navegador, sem ter de instalar o programa. Na verdade não fecharam, mas esconderam dentro do Hotmail e da rede social Live.

Agora, ao acessar o Webmessenger, o usuário é informado de que tudo migrou para dentro do diretório People (novo nome para os contatos do Live) ou do Hotmail. É preciso entrar em um dos sites e clicar num botão no canto superior direito (veja abaixo).

O detalhe é que só funciona no Internet Explorer (e não no Firefox nem Chrome) e desconecta o usuário se estiver também online no programa instalado. É impossível logar no MSN tanto na web quanto no software (para o caso de usar dois computadores, por exemplo).

A janelinha dentro do navegador também não pisca para avisar novas mensagens, mas esse era um defeito antigo. No Webmessenger original, as janelas também não piscavam.

Impossível não comparar o “pacote” da Microsoft com o Google Talk e a janelinha Google Chat dentro do Gmail. Eles foram no caminho inverso ao restringir o acesso, destruir a usabilidade e fechar a compatibilidade. O Google Talk funciona em qualquer browser e permite múltiplos usos (com sincronização automática).