Imagem do buscador Etao, lançado em parceria da Microsoft com o site chinês Alibaba. FOTO: REPRODUÇÃO

A Microsoft e o grupo Alibaba, o maior site de comércio eletrônico da China, estão testando um novo serviço de buscas na internet, que seria mais um novo competidor no saturado mercado de buscas chinês.

O lançamento da versão beta (de teste) do buscador Etao durante o fim de semana vem em um momento em que as empresas estão disputando uma maior participação no mercado desde que o Google decidiu fechar seu site chinês em 22 de março.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Atualmente estamos em fase de teste”, disse John Spelich, vice-presidente de assuntos internacionais do Alibaba.

Ele se negou a dar qualquer detalhe. A porta-voz da Microsoft na China não havia respondido aos recados no seu telefone até o momento.

O novo site combina o sistema de buscas de comércio eletrônico do Alibaba e a versão em chinês do buscador Bing, da Microsoft. O Bing tem lutado para ganhar espaço no competitivo mercado chinês.

O Alibaba também opera o braço chinês do sistema de buscas do Yahoo e ainda tem seus próprios buscadores dedicados ao comércio eletrônico, como os siste Taobao.com e o Alibaba.com. O Yahoo é dono de aproximadamente de 40% do Alibaba.

As buscas na China são dominadas pelo Baidu, que respondia por 70% das buscas realizadas pelos internautas do país no segundo trimestre deste ano, de acordo com a consultoria chinesa Analysys International.

A participação do Google caiu de 30,9% para 24,2% no trimestre anterior ao fechamento da sua versão chinesa.

Em agosto, a agência de notícias estatal chinesa, Xinhua News Agency, disse que lançaria um buscador em parceria com a maior operadora de celular do país, a China Mobile, também estatal.

/ ASSOCIATED PRESS