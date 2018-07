DIVULGAÇÃO

Recentemente, a Microsoft realizou a primeira demonstração para o público do óculos de realidade virtual HoloLens. Nela, uma pessoa integrava a realidade virtual com um ambiente fechado. Hoje, na conferência da empresa realizada na E3, foi mostrado uma nova funcionalidade do HoloLens: a interação com jogos.

Utilizando o popular game sandbox Minecraft, foi mostrada as possibilidades apresentadas pelo óculos ao utilizá-lo em jogos. Além de poder interagir com o cenário, os usuários terão maior liberdade de movimento e ação, como a invocação de raios através de comandos de voz ou a manipulação de mapas.

Todo o jogo foi projetado em uma mesa enquanto Lydia Winters, diretora do Minecraft, conduzia seu próprio personagem através de um tablet. O usuário com o óculos, então, conseguia interagir e entrar no ambiente do game projetado na superfície da mesa.

No vídeo abaixo, é possível assistir a demonstração realizada pela Microsoft na E3.