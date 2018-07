Uma reportagem recente do Link mostrou que a curva de popularidade do IE vem decaindo desde a chegada ao mercado do software livre Firefox, da Mozilla Foundation, perdeu mais ainda com o Google Chrome e a variedade de tipos de acesso à internet (como pelo iPhone, por exemplo). Hoje o índice está em 65,5%, contra 80% há dois anos, segundo a NetApplications. Veja o gráfico com números de março:

Daí a ideia de criar um concurso de US$ 10 mil para premiar o internauta que baixar a versão 8 (que, por sinal, é a melhor desde a 5 – o Link testou quando do lançamento). O concurso só vale para australianos. Na página do prêmio, todo o regulamento e o letreiro gigante “Ten Grand is Buried Here” (algo como Os Dez Mil Estão Escondidos Aqui, em português).

Bom, eu particularmente prefiro a estratégia da Mozilla. Lembram do Download Day, no ano passado, para promover o Firefox 3? Bateu nos 8,3 milhões de downloads.