Projeto foi transferido da divisão Xbox para equipe responsável pelo Surface

SÃO PAULO - Como parte do processo de reestruturação da Microsoft, o projeto do relógio inteligente da empresa foi transferido da divisão Xbox para a equipe responsável pelo Surface, segundo os sites The Verge e AmongTech.

—-

Um protótipo do produto já havia sido desenvolvido. Com a transferência do projeto de um setor para outro da empresa, o dispositivo, que já estaria passando pelos primeiros testes, deve sofrer modificações.

Segundo fontes próximas ao negócio, o relógio irá funcionar com uma versão modificada do Windows 8 e integrada a outros dispositivos Windows.

O aparelho terá 6GB de memória interna, possibilidade de expandir o armazenamento em nuvem, conectividade com redes 4G LTE, display transparente e pulseiras coloridas nas cores azul, vermelho, amarelo, preto, branco e cinza.