Na linha da Apple, Microsoft centraliza músicas, jogos, filmes e põe aparelhos para conversarem entre si

Do blog Modo Arcade

SÃO PAULO – Primeira das grandes fabricantes de games a se apresentar na E3 2012, a Microsoft surpreendeu ao lançar uma série de funções que prometem transformar o seu console, o Xbox 360, em uma verdadeira central de entretenimento, com jogos, músicas, filmes – tudo integrado com tablets e celulares por meio da ferramenta SmartGlass. A empresa ainda apresentou títulos muito aguardados, como Halo 4, Resident Evil 6 e Call of Duty: Black Ops 2.

Don Mattrick, presidente da Interactive Entertainment – o braço da Microsoft responsável pelos videogames da empresa – anunciou no início da apresentação que o Xbox 360 se tornaria o único console a reunir todos os tipos de entretenimento em um só lugar. Sob os rumores de que a plataforma teria um canal de vídeos e um de música, tudo foi revelado na feira deste ano.

O Xbox 360, de fato, vai se tranformar em uma verdadeira TV. Pelo Kinect, os donos do console vão poder assistir filmes pela Netflix e terão acesso a uma série de canais com os quais a Microsoft fechou parceria – entre eles a BBC, a HBO, a Nickelodeon, a Paramount, o Machinima e a Univisión. Nos esportes, show a parte. Usuários terão canais exclusivos das ligas americanas de hóquei, basquete e beisebol, além de conteúdo de UFC.

A empresa também lançou o Xbox Music, uma espécie de iTunes da Microsoft. Mais de 30 milhões de faixas à disposição dos usuários, tudo com opção de sincronização para dispositivos com Windows Phone.

Smartglass

Foi então a vez de Marc Whitten, chefe da Xbox Live entrar em cena para anunciar a ferramenta que, em suas palavras, vai colocar todos os dispositivos para “trabalharem juntos” e transformar sua televisão em uma “smartTV”. O SmartGlass permite que toda a informação acessada transite entre o telefone, o tablet e o console, tudo via internet. Se você está vendo um filme em seu tablet, pode pausá-lo e retomá-lo de onde parou quando chegar em casa.

Whitten apresenteu o SmartGlass usando um tablet FOTO: Fred Prouser/Reuters

Aparentemente os tablets também poderão ser usados como controles para alguns jogos – uma função mais ou menos parecida com a do Wii U, da Nintendo. E o mais legal de tudo: seu celular Windows Phone pode virar um controle remoto e um mouse. O navegador Internet Explorer 8 também será lançado para o Xbox 360, completando a integração dos dispositivos prometida pela empresa.

Em resumo: a Microsoft quer tranformar o Xbox 360 em muito mais que um aparelho que reproduz jogos. O Smartglass é uma ideia fantástica, que pode ser usada para compartilhar resultados, trocar informações e aprofunda a experiência do jogador com suas funções de rede social, mas pode esbarrar no número de usuários de Windows Phone em um mercado dominado por Android e iOS. Mas a decisão de incluir sistemas de vídeo e música coloca a plataforma em um caminho distinto dos concorrentes e até então inovador. E tudo isso poderá ser feito ainda este ano.

E você? O que achou da apresentação da Microsoft?

