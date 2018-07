A Microsoft anunciou oficialmente o lançamento do Kinect no dia 4 de novembro deste ano. Já conhecido pelos gamers como Projeto Natal, o produto integra câmera, microfone e detectores de movimento para permitir ao jogador uma experiência mais física – como no Wii, mas sem a necessidade de segurar um controle.

O Projeto Natal foi apresentado hoje pela empresa, e terá preço sugerido de US$ 150. O pacote completo do Xbox + Kinect sai por US$ 300, e inclui o jogo Kinect Adventures. Ambos já se encontram em pré-venda nas principais lojas.

A apresentação do Kinect revelou ainda alguns dos títulos que demonstram a tecnologia do periférico – entre eles, um game de Guerra nas Estrelas que permite ao jogador usar sabres de luz ou a Força, e o Dance Central, da MTV, para requebrar ao ritmo de grandes sucessos pop. Títulos para prática de exercícios e esportes também chegarão às lojas junto com o aparelho.

O lançamento contou com apresentação do Cirque du Soleil, em referência e exibição da fluidez do reconhecimento de movimentos do Kinect. O dispositivo rastreia 48 diferentes pontos de movimento do corpo humano, além de reconhecer vozes e rostos.