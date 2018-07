O game Kinectimals foi desenvolvido para Kinect, o acessório do Xbox que permite que jogadores usem o corpo em vez de controles

SÃO PAULO - A Microsoft lançou seu primeiro jogo para iPhone, iPad e iPod Touch. Chamado Kinectimals, ela já existia para ser jogado no XBox com o sensor de movimentos Kinect.

No jogo, o usuário tem que escolher um filhote de animal selvagem para criar. À medida em ele cresce, você dá comida, brinca, faz carinho e ensina truques. Informações do seu animal de estimação do console armazenadas em nuvem podem ser baixadas nos aplicativos.

O aplicativo custa US$ 2,99 na AppStore.

Na semana passada, a Microsoft lançou o aplicativo My XBox LIVE para iPhone e iPad.