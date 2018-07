Aplicativo só estará disponível para assinantes do pacote Office 365; sistema não será otimizado para as telas do iPad

SÃO PAULO – Nesta sexta-feira, 14, a Microsoft lançou o aplicativo Office Mobile, uma versão de seu pacote de softwares para iPhones, iPads e iPods Touch. Com o app, é possível editar documentos do Word, Excel e Power Point. Antes, o pacote Office só estava disponível para dispositivos móveis que rodassem o Windows Phone, sistema da empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

FOTO: Divulgação

De acordo com a Microsoft, o aplicativo sincroniza alterações feitas no computador e nos dispositivos móveis. Será possível visualizar documentos de Word, Excel e Powerpoint, fazer pequenas alterações de texto e guardar e acessar arquivos no SkyDrive.

Por enquanto, o Office Mobile só está disponível na App Store dos Estados Unidos; mas deve chegar aos demais países na próxima semana. Será gratuito para assinantes do pacote Office 365 Home Premium e do Office 365 ProPlus, que poderão instalar o pacote em até cinco computadores (PCs ou Macs) e ter acesso mais 20 GB de espaço no SkyDrive – o que chega a 45 Gigabytes em armazenamento em nuvem.

Aassinatura mensal custa US$ 18 por mês mês ou US$ 179 ao ano. Apesar de funcionar no iPad, o Office não é otimizado para tablets, com telas maiores. A Microsoft recomenda que donos de iPad continuem usando o Office WebApps e, pelo jeito, ainda quer favorecer os tablets com seu sistema operacional Windows 8.