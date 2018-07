SÃO PAULO – A Microsoft apresentou nesta quarta-feira, 2, o Windows Phone 8.1, uma atualização do seu sistema operacional para aparelhos móveis que conta, entre algumas melhorias, com uma assistente pessoal acionada por voz chamada Cortana.

Trata-se de “uma” assistente pois sua voz é feminina. Cortana já teve algumas de suas funcionalidades destacadas anteriormente, mas no evento desta quarta a Microsoft exibiu suas funcionalidades e determinou uma data para chegar ao mercado, embarcada com o novo Windows Phone: entre o fim de abril e o início de maio.

Assim como a Siri e o Google Now, a assistente móvel entende comandos de voz, executa tarefas determinadas (como “Na próxima vez que eu ligar para a minha esposa, lembre-me de dizer que já peguei as crianças na escola”) e responde a perguntas, como “O tempo está bom hoje?” ou “Você é real?”, ao que ela educadamente responde: “Se eu não fosse, você teria uma amiga imaginária”.

Ao ser inicializada, a assistente rastreia todas as informações que tem sobre o usuário e continua acumulando padrões a partir do seu comportamento. Desta maneira, a proposta é de que Cortana adeque suas funções e se torne cada vez mais “pessoal”.

Brincando com o filme ‘Her’, Cortana é questionada se ama o seu ‘Senhor’: ‘É…complicado e pessoal’

Além da Cortana, a Microsoft fez alguns ajustes no seu sistema operacional, sendo o mais interessante o que permite personalizar os menus iniciais, uma ajuda aos usuários que agora podem ter paineis diferentes dos mesmos “tijolos” coloridos que todos os demais usuários.

Gratuito

A Microsoft afirmou ainda que fornecerá o sistema operacional Windows gratuitamente a fabricantes de smartphones e tablets pequenos, em uma tentativa de capturar participação nesses mercados.

A decisão da Microsoft, anunciada em uma conferência anual de desenvolvedores em São Francisco, é uma tentativa de ampliar a base de usuários das versões móveis do Windows, diante da esperança de que mais usuários optem por serviços como Skype e Office.

O anúncio foi feito uma semana depois do novo presidente-executivo da companhia, Satya Nadella, ter apresentado novas versões dos programas Word, PowerPoint e Excel para o tablet iPad, da Apple.

Até agora, a Microsoft cobrava entre US$ 5 e US$ 15 por cada aparelho que usava seu sistema Windows, como fez por anos com sucesso e valores maiores com o Windows em PCs. As fabricantes embutiam este custo no preço de cada aparelho.

Este modelo foi destruído nos últimos anos pela rápida adoção em smartphones e tablets do Android, do Google, rapidamente aceito pelas fabricantes e que foi responsável por mais de 75% dos modelos vendidos o ano passado. Smartphones com Windows Phone detiveram 3% do mercado em 2013, segundo dados da consultoria Gartner.

/com informações da Reuters