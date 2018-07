DIVULGAÇÃO

A Microsoft apresentou hoje, 3, o novo Nokia 105. Segundo a empresa, o aparelho custará US$ 20 — o equivalente a R$ 62 — e será voltado para locais do mundo com população de pouco poder aquisitivo, sem condições de adquirir celulares mais caros. O 105 também pode servir de substituto ao celular mais caro em eventos lotados ou em locais de risco.

De acordo com a empresa, a bateria possui autonomia de 15h e pode ficar até 35 dias em stand-by com uma única recarga. Com tecnologia para rede de celular 2G, o smartphone possui uma agenda com capacidade de até 2 mil contatos, rádio FM e tela de 1,4 polegadas.

Várias versões do aparelhos estarão disponíveis. Além da variação de cores — preto, branco e azul —, poderão ser encontrados celulares com entradas de um ou dois chips.