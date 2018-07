Empresa criou site com produtos da campanha “Scroogled” na qual acusa o Google de invadir a privacidade de usuários do Gmail

SÃO PAULO – A Microsoft deu mais um passo ousado na sua campanha anti-Google. Após criar o site “Don’t Get Scroogled”, no qual condena a empresa por invadir a privacidade de usuários do Gmail para fins de publicidade, a empresa lançou uma loja virtual com produtos com a marca “Scroogled”.

Há camisetas, bonés e canecas com frases sarcásticas. ”Coloque sua bebida favorita nesta caneca para deixar o mundo saber que, embora o Google esteja tentando ganhar dinheiro com quase todo aspecto da sua vida digital, você ainda está calmo. E cheio de cafeína”, diz o texto de apresentação de uma caneca que exibe a frase ”mantenha a calma enquanto roubamos seus dados” (uma brincadeira com o famoso “keep calm”).

Por US$ 11,99 dá para comprar uma camiseta com o logotipo do navegador Chrome vestido de espião e a frase: “Estou vigiando você”.

O Google não perdeu tempo e divulgou uma nota ironizando a loja virtual. “O mais recente empreendimento da Microsoft não é nenhuma surpresa. A concorrência no mercado de vestíveis está realmente esquentando”, disse a companhia, sugerindo que a empresa de Bill Gates estaria tentando competir com seus óculos inteligentes Google Glass com os produtos da sua loja virtual.