Convite de evento de lançamento de novo Lumia. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Microsoft divulgou nesta sexta-feira, 7, a data para o lançamento de seu primeiro smartphone sem a marca da Nokia. O evento deve ocorrer na próxima terça-feira, 11. “A Microsoft vai entregar o poder da tecnologia móvel diária para todos”, disseram.

Nesta semana, o registro de um novo Lumia sem a marca Nokia foi pinçado do site da agência reguladora americana. O visual do aparelho em si não se distingue dos, agora parte do passado, Nokia Lumias. A sua grande novidade é o logo da Microsoft com as janelinhas cravadas na tampa traseira do dispositivo.

Seu nome de registro é RM-1090. Em seu interior, há uma tela de 5 polegadas, chip compatível apenas com 3G (nada de LTE) e espaço para dois cartões SIM. Trata-se, portanto de mais uma versão mais barata da linha Lumia, já conhecida por distribuir seus modelos com diversas características sob diferentes faixas de preços. A empresa não divulgou seu nome oficial.