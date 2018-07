??? O Office 365 quer levar o pacote de edição de documentos, planilhas e apresentações para todos os aparelhos

SEATTLE – A Microsoft deu seu maior passo no mundo da computação em “nuvem” nesta terça-feira, 28, ao revelar uma nova versão online do seu pacote de softwares que é um sucesso de vendas Microsoft Office.

O CEO da Microsoft, Steve Ballmer, durante a apresentação do Office 365. FOTO: Ray Stubblebine/REUTERS

A companhia está levando suas aplicações — incluindo o Outlook, para e-mails, o Excel, para planilhas, e o SharePoint, para ferramentas colaborativas — para um formato online, a fim de que consumidores possam usá-los em uma série de aparelhos com conexão à internet.

A gigante de softwares norte-americana quer recuperar o terreno perdido para o Google, que roubou uma pequena, mas preocupante, fatia de seus clientes corporativos com alternativas mais baratas e exclusivamente online, que eliminam a necessidade de as companhias gastarem tempo instalando softwares e gerenciando servidores.

A Microsoft lançou versões online de alguns programas do Office — principalmente do Outlook — para seus clientes corporativos por vários anos, e no ano passado revelou versões gratuitas para usuários domésticos individuais.

O presidente-executivo da empresa, Steve Ballmer, apresentou um novo pacote de produtos reformulado e modernizado, chamado coletivamente de Office 365, em um evento em Nova York nesta terça-feira, ressaltando que ferramentas incluídas para fazer conferências podem poupar dinheiro dos consumidores, especialmente para pequenos e médios negócios.

