Captura de tela de teste vazado de Windows 9. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Microsoft anunciará a nova versão do seu sistema operacional Windows após três anos em evento nesta terça-feira, 30. Previsto para chegar ao mercado consumidor no primeiro trimestre de 2015, já é certo que o chamado Windows 9 será gratuito para usuários de Windows 8 e 8.1. É bastante provável que uma versão para desenvolvedores seja liberada na mesma do evento.

O anúncio da empresa com novidades ‘para Windows e empresas’ começará a ser feito a partir das 14h (horário de Brasília) desta terça, em São Francisco. Segundo o TechCrunch, havia rumores de que o sistema operacional se chamaria Windows TH (em referência a “Threshold”, que pode significar entrada ou princípio, em inglês), mas o presidente da Microsoft na França, Alain Crozier, amenizou os rumores ao chamar o novo OS de Windows 9 em palestra transmitida pela internet. A matriz da companhia no entanto emitiu comunicado dizendo “não existir nome algum ainda”.

Entre as mudanças, as já sabidas são o retorno do menu iniciar após reclamações de usuários do Windows 8 (que não é ganhou a popularidade esperada pela empresa) e um possível sistema de gerenciamento de múltiplos desktops (veja vídeo vazado abaixo).

