Versões atualizadas do Surface e periférico que imita mesa de DJ foram novidades em evento da segunda-feira, 20

SÃO PAULO – A Microsoft mostrou nessa segunda-feira, 22, em evento em Nova York, os seus novos tablets, além de novos periféricos para aumentar a experiência de seus usuários.

O Surface 2 – já sem o RT de seu primeiro modelo – tem uma tela de 10,6 polegadas, entradas USB 3.0, melhoria de 25% em seu aproveitamento de bateria e um suporte redesenhado com uma nova posição, para usuários que quiserem usar o tablet no colo.

De acordo com a empresa, o Surface 2 é três vezes mais rápido que o seu antecessor, o Surface RT. O aparelho já vem com o pacote Office instalado e 200 GB de armazenamento grátis no Sky Drive. A versão de 32 GB custará US$ 449, e começa a ser vendida no mercado em 22 de outubro.

Já as principais novidades do Surface Pro 2 são seu novo chip Intel Haswell Core i5, e o aumento da vida da bateria para aproximadamente oito horas – o Surface Pro tinha autonomia de apenas quatro horas. “É o tablet mais produtivo e profissional hoje em dia”, disse Panos Panay, executivo da empresa para o Surface.

Os consumidores terão duas opções de memória RAM – 4 e 8 GB – e quatro tamanhos de disco rígido: 64 GB, 128 GB, 256 GB e 512 GB. A configuração mais básica custará US$ 899, e também começa a ser vendida em 22 de outubro, com pré-venda a partir de terça, 24.

Além dos novos modelos, outro destaque do lançamento da Microsoft foi o Surface Remix Project. Trata-se de um teclado que pode ser acoplado aos novos tablets, com 12 botões que imitam uma mesa de DJ – e parece ser apenas o começo.

Apesar de terem recebido boas críticas, as versões anteriores do Surface venderam, juntas, menos de 2 milhões de unidades.