Chamado de “Morro” em sua versão de testes (numa referência à cidade paulista de Morro da Conceição), o programa surge para substituir o OneCare. Nesta primeira fase do lançamento, apenas as versões em português e inglês já estão liberadas, com uma versão em mandarim anunciada para os próximos meses.

O MS Security Essentials roda em segundo plano e exige 140 Mb de espaço livre em disco, e ao menos 1 GB de memória RAM.