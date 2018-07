Nova versão do Kinect para computador chega ao mercado por US$ 199. FOTO: Reprodução Nova versão do Kinect para computador chega ao mercado por US$ 199. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou nesta terça, 15, o início das vendas da segunda versão do Kinect para Windows. O dispositivo com sensor 3D vem com melhorias em relação a seu modelo anterior, lançado no início de 2012. O Kinect, apesar de ter sido pensado originalmente como um acessório para aplicações em jogos de Xbox, ganhou pelas mãos de desenvolvedores utilidades em diversas outras áreas (veja exemplos abaixo). O novo Kinect é vendido pela loja virtual da Microsoft por US$ 199 (não há informações sobre vendas no Brasil; o último modelo chegou aqui quatro meses depois do lançamento global por US$ 999).

Diferença entre captação de imagens do ambiente entre o modelo original e a versão recém-lançada Diferença entre captação de imagens do ambiente entre o modelo original e a versão recém-lançada

Além do chamado “Kinect for Windows v2″, a Microsoft disponibilizou gratuitamente o kit com os recursos necessários a desenvolvedores que queiram desenvolver aplicações com o dispositivo. O Kinect for Windows SDK 2.0 é uma versão inacabada do kit, que deve ser lançado oficialmente apenas “em alguns meses”.

As melhorias do novo sensor estão relacionadas basicamente a ganho de profundidade, aumento de qualidade do infravermelho e a câmera colorida em 1080p.

Confira algumas das aplicações criadas para Kinect:

Freak’n Genius’: permite que o usuário crie animações e faça os movimentos reais que o objeto animado deve repetir.

Reflexion Health: utiliza o Kinect para tornar as terapias de reabilitação física mais atraentes para os pacientes.

Echo Lake: a banda inglesa tem um videoclipe gravado com Kinect.

Pele de dragão: Esse sujeito uniu a experiência do Kinect com a do Oculus Rift e coloca o usuário na pele de um dragão.

Drone 1: Com um Kinect, esse drone construído na University of California at Berkeley detecta obstáculos e desvia ou interrompe seu trajeto.

Drone 2: Este aqui controla um Parrot AR Drone apenas com gestos.