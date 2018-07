??? Empresa espera que desenvolvedores inventem novos recursos a partir do sensor de movimentos

Demonstração do Kinect na E3 2010. Foto: Fred Pouser (Reuters)

SEATTLE – A Microsoft disponibilizou nesta quinta-feira, 16, uma versão de teste do software por trás de seu sensor de movimentos Kinect compatível com o Windows 7, na esperança de que desenvolvedores inventem recursos para unir as funções do aparelho ao uso em computadores.

O Kinect, lançado no ano passado, é um conjunto de câmera e microfone que quando conectado ao console Xbox 360 permite que os usuários comandem jogos por gestos e voz.

O aparelho é visto por alguns como um precursor da computação do futuro e chamou imediatamente a atenção de hackers, que descobriram formas de fazê-lo funcionar em computadores comuns.

A princípio, a Microsoft foi hostil a tais esforços, mas ao lançar uma versão beta do pacote de desenvolvimento de software para o Kinect mostra estar interessada em ver o que desenvolvedores poderão fazer com a tecnologia.

O pacote de software, que, segundo a Microsoft, não deve ter usos comerciais no momento, pode ser baixado aqui.

