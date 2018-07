Steve Ballmer segura o tablet durante a apresentação (Mario Anzuoni/Reuters)

O presidente da Microsoft, Steve Ballmer, foi o responsável por abrir a CES. No final de seu discurso, ele apresentou “esse grande pequeno PC”, que fará com que “muitos consumidores fiquem muito animados”. Enquanto falava, ele manuseava com os dedos as folhas de um livro virtual no software da Amazon que acompanha o aparelho.

Mas especialistas ouvidos pela Reuters não acreditam que o gadget da Microsoft possa gerar tanto barulho quanto o esperado tablet da Apple. Para o analista Kim Caughey, do Fort Pitt Capital Group, não está claro se o gadget vai abocanhar uma parte significante do mercado. “Como você faria para torná-los usáveis e com uma faixa de preço na qual as pessoas pagariam?”, questiona ele, que sugere um preço abaixo de US$ 500.

O presidente da Microsoft não detalhou os preços nem disse quando o tablet chegará as lojas, mas uma reportagem anterior do New York Times afirmou que as vendas começam no meio de 2010.

A Microsoft é a maior fabricante de softwares do mundo, e a HP, a maior produtora de computadores pessoais. Para o analista Roger Kay, da Endpoin Tchnologies, ambas têm experiência na fabricação de aparelhos touchscreen e tablets – mas o interesse do consumidor no lançamento das marcas nunca chegou ao ‘hype’, como acontece com a Apple.

Microsoft e HP têm uma dificuldade grande nesse mercado, independente do aparelho que a marca de Steve Jobs apresentar.

“Os outros fabricantes estão lutando para fazer coisas juntos antes da Apple definir o mercado”, disse ele à Reuters.

A HP vem promovendo a tecnologia touchscreen em sua linha de PCs, e anunciou uma gama de produtos como uma versão atualizada do TouchSmart, notebook touchscreen. E a Microsoft, por sua vez, quer mostrar tudo o que o Windows 7 pode fazer.

(Com Reuters)