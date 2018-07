Lucros da empresa foram puxados por vendas de softwares, pacote Office e Xbox

SEATTLE – A Microsoft superou por uma ampla margem as expectativas de lucros do mercado mais uma vez, graças ao impulso proporcionado pelas vendas dos produtos da linha Office e do videogame Xbox.

—-

A Microsoft foi afetada pela desaceleração do crescimento das vendas de PCs, parcialmente devido ao colapso das vendas de netbooks em prol dos tablets.

Na quarta-feira, 20, a fabricante de chips Intel, alertou que as vendas de PCs não serão tão fortes quanto esperado este ano.

As vendas do Windows, principal produto da Microsoft, que vem pré-instalado na maioria dos PCs, caíram pelo segundo trimestre consecutivo.

A Microsoft apurou nesta quinta-feira lucro líquido de US$ 5,87 bilhões, ou US$ 0,69 por ação, um avanço em relação aos US$ 4,52 bilhões, ou US$ 0,51 por ação, no mesmo trimestre do ano anterior.

Tal resultado superou facilmente as estimativas do mercado, de US$ 0,58 por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S. A Microsoft superou as estimativas médias de lucro em todos os nove últimos trimestres.

As vendas foram alçadas em 8%, a US$ 17,37 bilhões, acima da estimativa média de US$ 17,23 bilhões.

/Bill Rigby (Reuters)