A Microsoft lançará nesta quarta-feira, 15, a primeira versão beta do seu novo navegador, o Internet Explorer 9 (IE9), a aposta da empresa para competir com o Firefox, da Mozilla, e o Chrome, do Google, cada vez mais populares.

A apresentação do novo Explorer acontece a partir das 15 horas (horário de Brasília), em um evento batizado de “Beauty the Web” (Embeleze a web, em tradução livre), no auditório San Francisco Center, na cidade californiana.

Apesar do domínio do navegador da Microsoft, sua participação de mercado tem perdido espaço nos últimos anos para propostas mais dinâmicas, primeiro do Firefox e depois do Chrome.

Os analistas preveem que o IE9 deve ficar esteticamente e tecnicamente parecido com seus rivais e que tentará superá-los em velocidade.

Recentemente, a Microsoft mostrou alguns dos pilares básicos do IE9 e adiantou algumas informações em eventos.

Em março, ela disponibilizou aos programadores uma prova do que está por trás da plataforma, para saber as reações ao novo produto. A versão de testes foi baixada mais de 2,5 milhões de vezes.

Uma das novidades já conhecidas da nova versão é a capacidade de processar imagens e páginas em HTML5 com mais velocidade, segundo analistas, mais rápido que os concorrentes.

Em termos visuais, tudo aponta que o IE9 deve ficar mais simples de usar, em sintonia com os outros navegadores, de acordo com imagens do navegador supostamente filtradas de um grupo da Microsoft por uma página russa.

É de se esperar que o IE9 seja mais intuitivo que a última versão 8, a mais utilizada de todas atualmente.

Desde 1995, quando lançou o primeiro Internet Explorer, a Microsoft viu seu domínio cair de 95% dos computadores até 60% em abril.

Em 2009, as versões 6 e 7 perderam 13% e 20% respectivamente de presença na web, tanto por causa da atualização para o IE8 quanto para browsers concorrentes.

Ao todo, o Internet Explorer perdeu 7,8% de participação. O Firefox atualmente responde por 22% do tráfego na internet e o Chrome, 7%, segundo dados da Net MarketShare.

