Empresa anunciou que usuários do seu próximo console serão capazes de jogar offline, sem conexão com a internet

SEATTLE – A Microsoft disse na quarta-feira, 19, que usuários de seu próximo console Xbox Game One serão capazes de jogar offline, sem estabelecer uma conexão com a Internet, e poderão emprestar ou vender jogos baseados em disco.

O anúncio reverte a posição da empresa quando divulgou o console em maio, o que causou consternação entre jogadores.

A empresa mudou de posição sobre jogos usados e autenticação online diária depois de ouvir um “retorno sincero” de seus fãs, disse o presidente de entretenimento de negócios interativos da Microsoft, Don Mattrick, em um post no blog da empresa.

Na semana passada, a Microsoft anunciou uma preço de 499 dólares para seu primeiro Xbox em oito anos e disse que iria iniciar a venda nos Estados Unidos em novembro em 21 países. / REUTERS