O presidente da Microsoft, Steve Ballmer, disse que a transição de PCs para smartphones e tables é tempo de um ‘tumulto potencial’ na indústria da tecnologia, mas a empresa continuará prosperando nessa mudança do mercado.

Ballmer disse que o Windows, atualmente usado na vasta maioria dos PCs no mundo, será apresentado na nova geração de tablets touchscreen.

“Dependendo do que você está tentando fazer com o aparelho em épocas diferentes, haverão pessoas que absolutamente irão querer a aparência confortável e familiar do Windows”, disse Ballmer nesta quinta-feira durante a conferência All Things Digital.

A Apple assumiu a liderança no nascente mercado de tablets, vendendo mais de dois milhões de iPads em dois meses. A Apple também ultrapassou a Microsoft em valor de mercado.

“Não há nada ruim para nós nessa tendência”, disse Ballmer sobre a preferência dos consumidores por novos gadgets conectados como tablets e smartphones.

“Nós estamos indo pde um mundo que é fundamentalmente bom para nós para outro que poderá ser ainda melhor”, ele disse.

Ballmer também declarou que os negócios em países em desenvolvimento começaram a retomar e os gastos das empresas em tecnologia estão sendo recuperados.