Steve Ballmer, o chefão da MS, falou, em um encontro com empresários em Chicago, que realmente um novo hardware seria lançado em 2010.

Isso colocou toda a imprensa em polvorosa. Afinal, de rumor potencial, o lançamento de um novo videogame acabou praticamente confirmado.

Mas, muito rapidamente, a empresa veio a público dizer que o executivo foi mal interpretado, e que se referia sim ao Projeto Natal, e não a um novo console.

Aaron Greenberg, o reponsável pelo Xbox 360, em entrevista ao site Destructoid, deixou muito claro que não haverá nenhum lançamento de hardware novo em 2010.

O executivo não deu uma data específica para o lançamento do acessório, mas deixou claro que o desenvolvimento de jogos é demorado e que é improvável que o acessório seja lançado ainda em 2009.

Pode ter sido mesmo uma confusão com o que Ballmer disse, mas é bom lembrar que não é incomum o vazamento de infos privilegiadas da Microsoft. O lançamento do Xbox 360 no Brasil mesmo, o Link conseguiu dar o furo do lançamento meses antes do anúncio oficial, com preço e tudo.

Mas, pensando com frieza, o Xbox 360 ainda tem muita lenha para queimar. Um novo console, mesmo retrocompatível, seria um movimento ruim agora, pois poderia dividir a base de consumidores.

É sempre bom lembrar do que aconteceu com a Sega nos anos 1990, que desembestou a lançar múltiplos consoles e acabou sumindo do mercado de hardware.