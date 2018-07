Fabricante do Blackberry passa por mau momento e vem sofrendo assédio de outras empresas

NOVA YORK – Microsoft e Nokia têm conversado com a Research In Motion (RIM) sobre uma possível compra da empresa canadense que fabrica o Blackberry. As informações são do Wall Street Journal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

As negociações se iniciaram há alguns meses, mas a questão não é simples. A RIM passa por um mau momento, com suas ações em queda livre. Nesta terça, 20, o valor da ação chegou a seu patamar mais baixo em oito anos, custando US$ 12,52.

Enquanto isso, o presidente da RIM, Jim Balsillie, diz que prefere esperar pelo lançamento da nova série Blackberry 10 e o desenrolar do primeiro trimestre de 2012 para avançar nas conversas.

A Research in Motion também recusou abordagens sobre uma possível aquisição pela Amazon.com. A megastore virtual chegou a contratar um banco de investimentos, em meados do ano, para estudar uma possível fusão com a RIM, mas não apresentou oferta formal, disse uma das fontes. Não se sabe se as conversações informais entre Amazon e RIM chegaram a valores.

/ com informações da Reuters