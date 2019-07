Mike Blake/Reuters A Microsoft é dona de uma plataforma para segurança de eleições

A Microsoft disse nesta quarta-feira, 17, que cerca de 10 mil pessoas foram alvo de hackers patrocinados por governos nos últimos anos. A empresa notificou as vítimas – cerca de 84% dos ataques foram direcionados a corporações, enquanto os outros 16% atingiram contas de e-mail pessoais. A informação é do site The Verge.

Segundo a Microsoft, a maioria dos ataques vieram de cinco grupos específicos no Irã, da Coreia do Norte e da Rússia.

“Esses dados demonstram que governos continuam a confiar em ataques cibernéticos como uma ferramenta para obter inteligência, influenciar a geopolítica ou alcançar outros objetivos”, concluiu a Microsoft, a partir das informações reveladas.

De acordo com a empresa, a maior parte dos ataques atingiram organizações norte-americanas. Não foi informado quantos hackers obtiveram sucesso em suas ações.

A Microsoft revelou esses dados para divulgar o seu sistema ElectionGuard, que é um kit de desenvolvimento de software de código aberto criado para a segurança de eleições. A empresa diz que desde que lançou sua plataforma em agosto do ano passado, foram enviadas 781 notificações de ataques cibernéticos a corporações.