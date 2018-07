Programa tenta popularizar buscador Bing entre estudantes, com uma versão sem publicidade para ser usada em escolas

SÃO FRANCISCO – A rivalidade de longa data entre a Microsoft Corp. e Google Inc. está se transformando em uma briga de escola. A Microsoft abriu na quarta-feira, 21, uma nova frente contra o provedor líder de pesquisas do mundo, pilotando uma oferta sem anúncios para usuários educacionais do Bing, o motor de busca que durante anos rastejou atrás do Google.

O buscador Bing, da Microsoft. FOTO:AP

No âmbito do programa gratuito chamado “Bing para as Escolas”, os alunos dos distritos escolares participantes deixarão de ver anúncios ou conteúdo adulto quando eles fazem pesquisas na internet.

A Microsoft, que incluiu o distrito unificado de escolas de Los Angeles e escolas públicas de Atlanta, entre outros distritos escolares, oferece o Bing como uma alternativa em um momento de crescente preocupação pública sobre a forma como as empresas de internet estão seguindo cada movimento de seus usuários para direcionar os anúncios que exibe.

Como parte do programa, a Microsoft também vai oferecer tablets Surface gratuitos e materiais didáticos para o ensino de jovens sobre o uso da internet.

Stefan Weitz, diretor de pesquisa da Microsoft, disse que o programa irá ajudar a expor jovens usuários a produtos Microsoft. “Esperamos que demonstremos a qualidade do Bing para professores e alunos e também pais, e uma vez que eles vejam quão bom ele é, esperamos ver uma maior utilização fora das escolas também”, disse Weitz.

O Bing, com 18 % da quota de mercado de busca, corre por muitos anos atrás do Google, com 67%, segundo dados da ComScore, apesar de um esforço agressivo para diminuir essa diferença.

/ REUTERS