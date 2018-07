SÃO PAULO – Lançado há cerca de 13 anos, o Windows XP ainda é um sistema operacional bastante popular no mundo todo, mas terá seu suporte encerrado no próximo dia 8 de abril.

Preocupada com os consumidores que ainda utilizam o sistema, a Microsoft dos EUA anunciou nessa semana uma promoção que vai dar US$ 100 para usuários da plataforma veterana comprarem um novo computador em sua loja oficial, a partir dos US$ 599. Além do desconto, quem aceitar a troca terá suporte grátis e auxílio para transferir seus arquivos das máquinas antigas para as novas.

Procurada, a Microsoft Brasil disse que não planeja adotar uma campanha semelhante à da matriz, mas que busca com varejistas promoções e condições que auxiliem a compra de máquinas mais modernas, capazes de rodar sem dificuldades os sistemas operacionais mais recentes da empresa.

Fim do suporte

A partir de 8 de abril, a Microsoft encerrará o suporte para o sistema operacional criado em 2001, deixando de oferecer atualizações através do Windows Update. Já o serviço de segurança Security Essencials continuará funcionando até julho de 2015.