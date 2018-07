Já era esperado que a Microsoft anunciasse nesta segunda, 13, o acesso gratuito na internet do pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.). É mais um passo da empresa rivalizar com o Google, que na semana passada anunciou o desenvolvimento de um sistema operacional, o Chrome OS, em desafio ao onipresente Windows.

A Microsoft lançará a oferta gratuita quando começar a vender o Office 2010, seu próximo principal lançamento do produto, em algum momento na primeira metade do ano que vem. A última versão foi lançada em janeiro de 2007.

A porta-voz da Microsoft Janice Kapner afirmou que a versão gratuita fornecerá uma “experiência muito rica” e provavelmente terá mais funcionalidade que os aplicativos do Google Docs (que também edita textos, planilhas e apresentações dentro da internet, sem salvar nada no computador).

Já há muitos concorrentes online do Google Docs – Zoho, Acrobat.com – e a Microsoft vai se juntar a eles.

“A Microsoft está em uma posição difícil”, disse Sheri McLeish, analista da Forrester Research, à agência Reuters. A divisão do Office registrou lucro operacional de US$ 9,3 bilhões sobre vendas de us$ 14,3 bilhões nos três primeiros trimestres de 2009.

McLeish acha que a Microsoft vai superar o Google no mercado, já que as centenas de milhões de pessoas que utilizam o pacote Office no mundo deverão testar a versão disponível pela internet.