Executivo da empresa criticou o governo norte-americano por impedir divulgação de pedidos de dados de usuários

SÃO PAULO – O vice-presidente de assuntos legais da Microsoft, Brad Smith, criticou nesta sexta-feira, 30, as restrições do governo norte-americano à divulgação de seus pedidos de dados. Em um post, Smith declarou que sua empresa e o Google estão lado a lado na preocupação com a “falta de vontade do governo em permitir que publiquemos dados suficientes sobre demandas da lei de vigilância de inteligência estrangeira (FISA). O post foi publicado no Technet, blog oficial da Microsoft.

O executivo disse que o compartilhamento de informações com o público é direito assegurado pela Constituição americana. Segundo ele, as empresas entraram na Justiça em junho para “garantir este direito e poder revelar mais dados”. Smith contou que aconteceram seis encontros com o Departamento de Justiça norte-americano nas últimas semanas para que o governo obtivesse mais prazo para responder a esses processos. “Estamos decepcionados que estas negociações fracassaram”, relatou.

Smith chamou de “bom começo” o anúncio do governo de começar a publicar o número de pedidos da segurança nacional de dados de usuários dos últimos doze meses. Mas acrescentou que “o público merece e a Constituição garante mais do que esse primeiro passo”.

“Acreditamos que seja vital publicar informações que mostrem claramente o número de demandas por conteúdo de usuário, como o texto de um email”, escreveu o executivo. Essas informações, segundo ele, podem ser publicadas de uma maneira que “evite colocar em risco a segurança”. Para Smith, qualquer discussão sobre práticas do governo e obrigações de empresas permanecerá incompleta se esse tipo de informação não vier a público.

Smith explicou que Google e Microsoft têm realizado conversas junto a outros representantes do setor tecnológico. Garantiu que o fracasso das negociações com o governo significa que eles seguirão em frente com a ação que visa garantir “nosso direito de falar mais livremente”. Disse também que espera que o Congresso continue a pressionar pelo direito das empresas de tecnologia de liberar “informações relevantes de maneira apropriada”.

O executivo encerrou o post lembrando a admiração que o mundo tem pela defesa que os EUA fazem da ”livre expressão e da discussão aberta”. “Acreditamos que o caminho correto a ser seguido inclui o compartilhamento de mais informações com o público sem o comprometimento da segurança nacional”.