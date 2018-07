SÃO FRANCISCO – A Microsoft vai permitir aplicativos do sistema rival Android, do Google, em seus celulares com sistema operacional Windows ainda neste ano. Esta é uma tentativa de atrair usuários para seus dispositivos sem popularidade, disseram nesta quarta-feira, 29, duas fontes familiarizadas com o assunto.

A decisão marcará uma mudança radical na estratégia para a Microsoft, que ainda domina o mercado de computadores pessoais, mas que não conseguiu tração em tablets e telefones, em parte devido à falta de aplicativos.

A Microsoft se descobriu num círculo vicioso, já que muitos desenvolvedores não criam aplicativos para telefones com Windows pois eles têm poucos usuários, e poucas pessoas usam os smartphones por terem menos aplicativos do que celulares com Android ou aparelhos da Apple.

Permitir aplicativos Android em seus telefones e tablets pode ser um atalho para escapar dessa armadilha. A Microsoft também avalia permitir aplicativos de outras plataformas em seus celulares, disse uma fonte, abrindo as portas a milhares de aplicativos para o iOS da Apple.

As fontes pediram anonimato pois não estarem autorizadas a falar publicamente sobre o assunto.

A estratégia arrisca tornar os telefones com Windows menos atraentes se forem vistos meramente como emulações de dispositivos da Apple ou que usam Android. Mas a Microsoft pode não ter escolha, segundo analistas.

“A abordagem deles reconhece que o código para um aplicativo móvel pode começar a partir de várias fontes”, disse Al Hilwa, analista da empresa de pesquisa de tecnologia IDC. “A única abordagem para ser bem-sucedido hoje é reconhecer os vários ecossistemas de desenvolvedores que existem”.

A Microsoft deve fazer o anúncio em sua conferência de desenvolvedores em San Francisco nesta quarta-feira.

/REUTERS