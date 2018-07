Setores podem ser encerrados ou vendidos caso a Microsoft escolha Stephen Elop, hoje na Nokia, como seu novo CEO

SÃO PAULO – Marcas conhecidas da Microsoft, o videogame Xbox e o buscador Bing poderão ser vendidos ou separados da empresa em breve.

Segundo a rede norte-americana Bloomberg, as divisões dos dois produtos podem deixar a empresa caso Stephen Elop, atual presidente da Nokia, seja escolhido como CEO da Microsoft. Atualmente, a empresa de Bill Gates procura um novo homem para seu posto maior, desde que anunciou a saída de Steve Ballmer de seu comando – Ballmer deve deixar

Internamente, o atual CEO da Nokia já declarou que poderia acabar com o Bing e vender o Xbox para outras empresas. Elop não é o único a pensar dessa maneira: Paul Ghaffari, gerente das ações de Paul Allen, co-fundador da Microsoft, disse recentemente os dois produtos têm sido distrações para a Microsoft.

Caso Elop seja o escolhido, a empresa deve dar foco a desenvolver melhorias para a suíte Office para as plataformas mobile Android e iOS – atualmente, o pacote que contém programas como Word e Excel é feito apenas para PCs com Windows – e focar-se na computação em nuvem, considerada por muitas partes da empresa como o futuro da informática.

Entretanto, a empresa não dá sinais de desistir de Xbox e Bing: o primeiro terá uma nova versão lançada no próximo dia 22, enquanto o buscador recentemente foi incluído no Windows 8.1 e no Windows Phone.