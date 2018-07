O gadget foi mantido em segredo absoluto pela Microsoft. É só agora que começam a surgir as primeiras informações sobre ele. O tablet com duas telas 7″ multitouch da Microsoft. O aparelho, na verdade, entra na categoria “booklet”: as telas ficam conectadas por uma dobradiça.

As telas multitouch permitem interação e desenhos com os dedos ou uma caneta. O Courier tem conexão wi-fi e câmera de 3.0 mega pixels.(veja aqui o vídeo do Gizmodo).

As fotos, segundo o Gizmodo, são do “último protótipo” do Courier. Ainda não se sabe quando é que o brinquedo chega ao mercado.

