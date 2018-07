Previsão de analista é que console venda 4,2 milhões de unidades até dezembro, mas não deve compensar gastos da empresa

SÃO PAULO – Apesar de ter vendido mais de 1 milhão de unidades do Xbox One em suas primeiras 24 horas de lançamento, a Microsoft pode perder dinheiro com o seu novo videogame. E muito dinheiro: pelo menos US$ 1 bilhão. É o que diz o analista Rick Sherlund, da Nomura Equity Research, em análise publicada na última sexta-feira, 22.

Segundo Sherlund, que é amigo pessoal de Bill Gates, a empresa deverá ter problemas com a competição com o PlayStation 4 nos EUA, uma vez que seu preço é US$ 100 mais caro que o concorrente, vendido a US$ 399. Apesar de estimar que o console pode vender pelo menos 4,2 milhões de unidades até o fim do ano, o analista não garante que a empresa terá como suprir a demanda no momento.

Sherlund também adiciona que a Sony, fabricante do PlayStation 4, pode ter perdas neste momento, uma vez que é comum as companhias lutarem para ter um preço baixo ao consumidor final na fase de lançamento, e depois compensarem com vendas de componentes e melhorarem a escala de produção.

“Mesmo assim, somando todos os custos da Microsoft, incluindo vendas e marketing, é possível que o Xbox One faça a empresa perder US$ 1 bilhão neste ano fiscal”, diz Sherlund, que recomenda que talvez o melhor caminho para o videogame é ser vendido a outra empresa a ou se transformar em uma companhia autônoma à Microsoft.