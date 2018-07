É normal uma empresa estudar como funciona o produto da concorrência. Só que na maioria das vezes isso é feito de forma um tanto secreta – ou no mínimo sem muito alarde. Só que nesta terça-feira, 13, a Microsoft rasgou o protocolo ao criar uma página no Facebook recrutando donos de iPad para um estudo que será realizado entre 16 e 21 de julho.

Quem está conduzindo o estudo é o Grupo de Pesquisa do Usuário da Microsoft. O alvo dele é especificamente estudantes que usam o iPad: a empresa quer ver durante duas horas como essas pessoas usam o aparelho. Em troca, a Microsoft disse que irá oferecer gratuitamente um produto aos que participarem.

Segue abaixo a descrição que a Microsoft fez da pesquisa:

O Grupo de Pesquisa do usuário da Microsoft está procurando por donos de iPad para um estudo que visa obter um feedback do público. O estudo irá durar duas horas e será realizado no prédio da Microsoft no Redmond campus com diversas datas entre 16 e 21 de julho.

Em agradecimento por nos conceder seu tempo, será oferecido gratuitamente um produto da Microsoft a cada participante.

Se você está interessado, por favor, responda as questões abaixo ao e-mail uccoord@microsoft.com e escreva no assunto “iPad”.

- Nome/Idade

- Número de telefone

- Profissão/Empresa

- Você tem um trabalho em tempo integral?

Ou

- Você é estudante?

- Você tem um iPad?

A página criada pela Microsoft para recrutar donos de iPad. O print é do Techcrunch