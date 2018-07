Empresa deve anunciar nesta terça-feira a instalação de uma fábrica para produzir o videogame no País

SÃO PAULO - A Microsoft deve anunciar nesta terça-feira, 27, a instalação de uma fábrica e o início da produção do videogame Xbox 360 no Brasil. O presidente da empresa no País, Michel Levy, vai a Brasília para fazer o anúncio oficial ao lado do ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante.

O político já havia antecipado ao Link que “uma importante empresa do setor de games” se instalaria na Zona Franca de Manaus e que o anúncio seria feito ainda em setembro.

A iniciativa faz parte de uma estratégia do governo para atrair produções de tecnologia de ponta para o Brasil e deve reduzir significativamente o preço do console por aqui.

“O setor de games é um dos que mais reclama da carga tributária no País, por isso nós desoneramos a folha de pagamento, essa foi uma condição fundamental para ampliar a área de software”, afirmou Mercadante ao Link na ocasião.

A Microsoft ainda não confirma a informação, mas diz que dois anúncios serão feitos nesta terça — um na capital federal, relacionado à fábrica, e outro em São Paulo, mais ligado à produção de games.

Ainda não se sabe como a produção local vai afetar o preço final do Xbox 360, que atualmente custa entre R$ 1.300 e R$ 2.200 nas revendedoras da marca. No início de setembro, a Incomp, uma subsdistribuidora da Microsoft, vazou informações sobre novos preços para os consoles produzidos no Brasil. De acordo com a empresa, o preço do Xbox 360 nacional de 4 GB seria reduzido para R$ 700, enquanto a versão com disco rígido de 250 GB ficaria em R$ 1.000.

Já as versões acompanhadas do acessório Kinect seriam comercializadas por R$ 1.000 (versão de 4 GB) e R$ 1.300 (versão de 250 GB).